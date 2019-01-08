Наставник сборной Франции Дидье Дешам признан лучшим тренером страны по версии журнала France Football. Победителя в данной номинации определило специальное жюри французского издания.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам признан лучшим тренером страны по версии журнала France Football. Победителя в данной номинации определило специальное жюри французского издания.Ранее 50-летний специалист был признан лучшим тренером 2018 года по версии Международной федерации футбола.Напомним, что под руководством Дешама сборная Франции одержала победу на чемпионате мира в России, обыграв в финале хорватскую команду.