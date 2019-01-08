Российский нападающий Чикаго Блэкхоукс Артем Анисимов набрал два очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с Калгари Флэймз. Однако две голевые передачи россиянина не помогли индейцам добиться победы на своей площадке. Гости оказались сильнее со счетом 4:3.

Российский нападающий "Чикаго Блэкхоукс" Артем Анисимов набрал два очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Калгари Флэймз". Однако две голевые передачи россиянина не помогли "индейцам" добиться победы на своей площадке. Гости оказались сильнее со счетом 4:3.В составе победителей дубль оформил Джонни Годро, ставший первой звездой прошедшей недели в НХЛ. Еще по шайбе забросили Шон Монахэн и Гарнет Хэттеуэй. У проигравших отличились Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт и Брэндон Саад."Калгари" лидирует в Западной конференции, набрав 58 баллов после 44 игр. "Чикаго" занимает 13-е место с 39 очками в 45 матчах.В другой встрече дня "Монреаль Канадиенс" на своем льду уступил со счетом 0:1 "Миннесоте Уайлд".