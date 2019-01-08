Карлос Гон, бывший директор Nissan, впервые выступит перед судом. Заседание началось в Токио, передает РИА Новости. Это будет первое появление Гона на публике после его ареста 19 ноября прошлого года.

Карлос Гон, бывший директор Nissan, впервые выступит перед судом. Заседание началось в Токио, передает РИА Новости. Это будет первое появление Гона на публике после его ареста 19 ноября прошлого года.Суд предоставил для публики 14 мест. На них претендовало 1122 человека.Экс-директор Nisssan обвиняется в сокрытии доходов. В этом, по мнению следствия, ему помогал его "правая рука" Грег Келли. С 2010 по 2017 годы махинаторам удалось скрыть доходы на 71 миллион долларов. Карлос Гон отвергает обвинения.Ранее адвокаты Гона потребовали, чтобы прокуроры раскрыли причины продления пребывания их клиента под стражей (до 11 января). Требование было удовлетворено. Гона могли отпустить под залог в конце декабря, однако прокуратура применила повторный арест – такая практика широко распространена в Японии. Основанием стали подозрения в том, что Гон покрыл убытки, понесенные в результате частных инвестиций, за счет Nissan. Сумма убытков составила 15,5 миллиона долларов. Грег Келли был освобожден под залог 25 декабря.