Президент Турции Тайип Эрдоган опубликовал в New York Times статью, в которой сообщил, что в Сирии с военной точки зрения одержана победа над террористами.

Президент Турции Тайип Эрдоган опубликовал в New York Times статью, в которой сообщил, что в Сирии "с военной точки зрения" одержана победа над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Он также добавил, что Турция готова предложить Сирии свой план по нормализации обстановки в стране.Речь идет о стратегии по искоренению причин радикализации, передает ТАСС. Эрдоган выразил озабоченность тем, что ряд стран под предлогом борьбы с террористами вмешиваются во внутренние дела Сирии.