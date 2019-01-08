Звезда программы Спокойной ночи, малыши! поросенок Хрюша поделился откровениями о личной жизни и профессиональной деятельности. Персонаж рассказал, почему ему не платят деньги за работу.

Звезда программы "Спокойной ночи, малыши!" поросенок Хрюша поделился откровениями о личной жизни и профессиональной деятельности. Персонаж рассказал, почему ему не платят деньги за работу.Хрюша признался, что за все время работы в программе "Спокойной ночи, малыши!" каждый месяц ему давали бочку варенья и коробку печенья. Деньги на лапы трудоголику не дают – не доверяют. Неуклюжий баловник судьбы может потерять их или потратить все на аттракционы, пишет StarHit.Однажды поросенку дали горсть монет. Хрюша попытался вырастить из них дерево, потом чего денег даже на мороженое не давали.К ведущему часто обращаются поклонники в Instagram с советом начать карьеру исполнителя. Более того, россияне хотели бы видеть кумира в "Ералаше".Хрюша рассказал, что рассматривал возможность провести баттл [словесная дуэль – прим. ред.] с Иваном Ургантом, однако Ваня пока не решается. 47 лет в эфире и с внушительными рейтингами пугают звезду.Конкуренцию поросенку мог бы составить разве что Андрей Малахов. Хрюша как раз собирается ему предложить помериться силами.