Вакансия открыта в структуре комитета общественных связей и СМИ

Вакансия открыта в структуре комитета общественных связей и СМИТребования к кандидатам на должность консультанта сектора по обеспечению деятельности пресс-секретаря губернатора Владимирской области опубликованы на сайте .Вакансия открыта в структуре комитета общественных связей и СМИ областной администрации. В частности, в должностные обязанности входит продвижение официальных аккаунтов губернатора в социальных сетях, написание и размещение постов для этих аккаунтов с фотоснимками и видеозаписями «в формате личных впечатлений с эксклюзивными деталями».Также сотрудник должен сопровождать губернатора на открытых мероприятиях, производя фото- и видеосъемку на мобильный телефон, регистрировать официальные верифицированные аккаунты главы региона в социальных сетях, выполнять требования и соблюдать меры по защите информации, установленные нормативными правовыми актами.Документы принимаются до 17 января включительно, зарплата — от 26 100 до 32 190 рублей.