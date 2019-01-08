Сорвать переговоры по мирному урегулированию в Сирии, осложнив российско-турецкие отношения, — такую цель преследовали организаторы покушения на российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года. В суде Анкары начался судебный процесс на организаторами убийства дипломата.

Сорвать переговоры по мирному урегулированию в Сирии, осложнив российско-турецкие отношения, — такую цель преследовали организаторы покушения на российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года. Об этом стало известно сегодня во время первого слушания по делу об убийстве дипломата в суде Анкары.Вице-мэр столичного района Чанкая Нафиз Кайя не пропускает ни одного репортажа из здания суда. Вместе с Андреем Карловым он готовил ту самую фотовыставку о России, на церемонии открытия которой российский посол был убит. На открытие выставки Кайя опоздал и, подъезжая к центру современного искусства, увидел выбегающих из здания людей."Поверить не мог, что Андрея Карлова убили. Он не был для Турции чужим. Это не просто дипломат, это глубоко интеллектуальный человек, он просто болел искусством, культурой. И турецкой, и, конечно, русской. Лично для меня он открыл Россию", — рассказывает Кайя.Зал в центре современного искусства в Анкаре, где Карлова убили выстрелом в спину, теперь носит его имя. В 300 метрах — улица, где расположено посольство РФ. Убитый посол проработал там три года. Она тоже теперь носит имя Андрея Карлова. Стрелявший в посла Мевлют Алтынташ был ликвидирован в результате полицейской операции. И процесс, который стартовал во Дворце правосудия Анкары, ведется над предполагаемыми пособниками убийцы.На скамье подсудимых — 14 человек, еще четверо участвуют в процессе по видеосвязи из тюрьмы. Всего обвиняемых — 28 человек. В том числе заочно обвиняется в подготовке преступления исламский проповедник Фетулах Гюлен. Сейчас он живет в США, которые отказывают Турции в его выдаче.Следствие, которое продолжалось два года, установило, что к убийству посла подсудимые готовились несколько месяцев, а целью была дестабилизация отношений Турции и России. Так считает и вдова дипломата Марина Карлова. Она вспоминает, что убийство произошло накануне встречи министров иностранных дел России, Турции, Ирана. Главная тема встречи — обсуждение мирного урегулирования конфликта в Сирии. "Я думаю, что убийство имело своей целью сорвать эти переговоры и ухудшить отношения России и Турции", — считает Марина Карлова.Российские специалисты помогли турецким коллегам восстановить уничтоженную подозреваемыми электронную переписку, которая велась при подготовке убийства. Переписка стала одним из основных доказательств в процессе.Турецкие правоохранительные органы полагают, что часть сообщников убийцы остаются на свободе. И пока во дворце правосудия идет закрытое заседание, на площади дежурят полицейские, многие — с автоматами.