Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда в страну мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Такое решение он считает умной и правильной фильтрацией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда в страну мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Такое решение он считает "умной и правильной фильтрацией".Ранее сообщалось, что украинская Рада в конце ноября одобрила указ президента Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны сроком на 30 дней.На это время Киев ограничил въезд на Украину мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. В конце декабря 2018-го было объявлено об окончании действия военного положения и появились сообщения о том, что также снято и это ограничение.Однако позже выяснилось, что запрет все-таки не снят.При этом в Верховной раде заявили, что во время его действия на Украине якобы снизился уровень преступности, передает РИА Новости. Однако крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik, отметил, что дело вовсе не в россиянах, а сам факт сокращения уровня преступности на Украине – это миф.Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что Москва в этой связи не будет вводить никаких ответных ограничений против украинцев, а, напротив, облегчит режим их пребывания в стране и получения желающими гражданства РФ.