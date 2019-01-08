В январе президентству Дональда Трампа исполняется два года. Глава Белого дома обещал улучшить отношения с Россией и решить проблемы, которые возникли между странами за последние годы. К сожалению, отношения Москвы и Вашингтона при президенте Трампе продолжили деградировать, никаких прорывных соглашений достигнуто не было. Ждать ли прогресса в наступившем году? Дни.ру спросили мнения экспертов.

январе президентству Дональда Трампа исполняется два года. Глава Белогодома обещал улучшить отношения с Россией и решить проблемы, которыевозникли между странами за последние годы. К сожалению, отношения Москвыи Вашингтона при президенте Трампе продолжили деградировать, никакихпрорывных соглашений достигнуто не было. Ждать ли прогресса внаступившем году? "Дни.ру" спросили мнения экспертов.целом аналитики прогнозируют сохранение текущего уровня в отношенияхРоссии и США. По мнению руководителя Центра урегулирования социальныхконфликтов Олега Иванова, прорыва ждать не стоит. Эксперт прогнозируетновые санкции против Москвы."Дополнительныеограничения со стороны США, конечно, возможны, ведь для их введенияамериканцам необязательно даже выдумывать повод, достаточно просторуководствоваться "политической целесообразностью", – сказал политолог.Отменасанкций, хотя бы частичная, на его взгляд маловероятна. Ивановнапомнил, что Соединенные Штаты неоднократно давали понять, что вопроссанкций тесно увязан с вопросом Крыма. Возвращение полуострова в составУкраины невозможно, поэтому санкционный режим будет сохраняться ещеочень долгое время, прогнозирует аналитик.Впрочем,в пессимизм ударяться не стоит. Иванов уверен, что отношения России иСША уже достигли низшей точки, поэтому дальнейшее ухудшение невозможно."Разве что какие-то прямые боевые столкновения на нейтральнойтерритории, например, в Сирии, способны обострить ситуацию, но это тожемаловероятно – слишком высока цена. Все понимают, включая руководствоевропейских стран, что такие столкновения могут спровоцировать войнумежду двумя крупнейшими ядерными державами", – пояснил аналитик.ДональдаТрамп не заинтересован в ухудшении отношений с Москвой, наоборот,американский лидер убежден, что все вопросы мировой безопасностинеобходимо решать вместе с Москвой, уверен Иванов. В то же время экспертпризвал учитывать фактор внутриполитической борьбы в США. Оппонентыглавы Белого дома продолжают обвинять его в сговоре с Россией напрезидентских выборах в 2016 году, поэтому любые шаги по направлениюулучшения отношений с Москвой будет трактоваться противниками Трампа каксдача национальных интересов США, подчеркнул руководитель Центраурегулирования социальных конфликтов.Ситуациюдля главы Белого дома осложнили ноябрьские выборы в конгресс. Несмотряна то, что Трамп укрепил контроль над верхней палатой американскогопарламента – сенатом, демократы взяли реванш в палате представителей."Поэтому изменений в отношениях между Россией и США как в лучшую, так и вхудшую сторону в следующем году ждать не стоит", – подытожил эксперт.Главныеконфликтные точки России и США остались прежними – Сирия и Украина.Гражданская война в арабской республике продолжается уже восемь лет, внее оказались втянуты главные мировые и региональные игроки. Однакопоследние победы сирийской армии и освобождение ключевых регионов отбоевиков позволяет прогнозировать ее скорое окончание. Во многом конецвойны зависит от позиции США. По мнению политолога Сергея Расторгуева,Вашингтон не готов мириться с активным участием Москвы в сирийских делахи усилением ее влияния на Ближнем Востоке."Этоне просто ставит под угрозу экспансионистские интересы Америки, но иподвергает сомнению статус непобедимого гегемона и политическогомонополиста в глазах мирового сообщества", – пояснил аналитик.Оннапомнил, что США решают в регионе ряд задач. Прежде всего, этообеспечение безопасности Израиля и борьба с экспансией Ирана, в томчисле недопущение создания Тегераном ракетно-ядерного оружия, поддержкалояльных вооруженных группировок, борьба за контроль над нефтянымиресурсами."Сучетом того, что ближневосточный фронт это основная "дойная корова"Соединенных Штатов, исход, в котором Америка смирится с присутствием Россиив Сирии и президентством нелояльной фигуры, наименее вероятен. Возможнолишь временное тактическое отступление, вроде готовности США смириться сфактом сохранения президентом Сирии Башаром Асадом власти до следующихвыборов в 2021 году", – резюмировал Расторгуев.Директор"Русской аналитической школы", доктор философских наук Юрий Курносовпридерживается схожего мнения. Он уверен, что Вашингтоне черезизраильских "ястребов" будет и дальше провоцировать конфликты на БлижнемВостоке и подстрекать некоторые арабские страны региона к конфронтации сРоссией.Экспертысмотрят скептически на отношения Москвы и Вашингтона в контекстеукраинского вопроса. Политолог, президент Финансово-промышленногоальянса России Вячеслав Куклин уверен, что Запад не заинтересован ввыполнении минских соглашений, поскольку война – удобный повод для введения новых санкций против нашей страны. Кроме того, напомнил он, США и их союзники не оставили планов окружить Россию так называемым санитарным кордоном – цепью недружественных стран.Нополитолог все же не исключил компромисса по украинскому вопросу. По егомнению, ключ к этому – отказ Москвы от поддержания единства украинскогогосударства. Куклин уверен: Россия должна признать необходимостьвозврата ряда территорий Незалежной странам, которым они принадлежали ранее – Западная Украины Польше, часть Закарпатья Венгрии и так далее."ВзаменМосква устанавливает жесткий протекторат над всеми остальнымитерриториями, включая Донбасс, Центральную часть Украины и юго-востокУкраины, так называемую Новороссию", – сказал эксперт.ДляСША этот вариант выгоден по нескольким причинам. Во-первых, считаетаналитик, это позволит продвинуться НАТО на восток, во-вторых, покончитьс многомиллиардными вложениями в Украину, в-третьих, избежать войны сРоссией."ДляМосквы этот план снимает вопросы церковного раскола и раскола русскогомира, позволяет укрепить геополитические границы и разрушает единыйкордон недружественных государств. Также позволяет расширить не толькозону влияния, но и укрепить военно-политическую структуру на западном июжном направлении. Вот такой формат соглашений США – Россия может статьодной из основ компромисса", – заявил Куклин.Получается,что у Москвы и Вашингтона есть предпосылки для большой сделки как минимум на украинскомнаправлении. Не факт, что прогресс наметится в этом году.Однако в2020-м американцам предстоит выбирать нового президента.Трамп наверняка пойдет на второй срок. За это время ему нужно предъявитьизбирателям реальные результаты четырех лет пребывания в Белом доме. Сделка с Россиейбыла бы в этом случае как нельзя кстати.