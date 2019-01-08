Матчем между финским Йокеритом и московским Динамо завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Бело-голубые обыграли шутов в гостях со счетом 3:2, оформив третью победу над соперником в нынешнем сезоне.

Матчем между финским "Йокеритом" и московским "Динамо" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Бело-голубые обыграли "шутов" в гостях со счетом 3:2, оформив третью победу над соперником в нынешнем сезоне.У победителей шайбы забросили Илья Никулин, Егор Зайцев и Владимир Брюквин. За "Йокерит" отличились Кристиан Весалайнен и Стив Мозес.Московское "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка после 48 игр. "Йокерт" идет третьим с 64 баллами после 46 встреч.В другом матче дня минское "Динамо" дома оказалось сильнее "Слована" из Братиславы со счетом 5:3.