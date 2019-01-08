Матчем в Ярославле продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный Локомотив одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0.

Матчем в Ярославле продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный "Локомотив" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0.Единственную шайбу в матче на 14-й минуте второго периода в меньшинстве забросил Степан Санников.Победная серия армейцев прервалась на седьмой игре. В турнирной таблице Западной конференции "красно-синие" занимают первое место. "Локомотив" одержал третью победу подряд и идет четвертым.В другом матче игрового дня череповецкая "Северсталь" дома в овертайме победила рижское "Динамо" — 3:2.