Лондонский аэропорт Хитроу возобновил во вторник вечером отправку рейсов через час с небольшим после того приостановки вылетов из-за появления неопознанного беспилотника на территории воздушной гавани.

Лондонский аэропорт Хитроу возобновил во вторник вечером отправку рейсов через час с небольшим после того приостановки вылетов из-за появления неопознанного беспилотника на территории воздушной гавани.По словам британского министра транспорта, власти страны готовы использовать средства борьбы с дронами, которые были задействованы еще месяц назад, когда такая же проблема возникла в аэропорту Гатвик, передает ТАСС.Тогда следователи так и не смогли найти человека, который несколько раз блокировал работу воздушной гавани. Сначала полиция задержала двух человек, но потом отпустила без предъявления обвинений. При этом полицейские отказались раскрывать их личности, указав, что люди могут быть и не виноваты.Ту акцию назвали хорошо просчитанной, однако не имеющей отношения к терроризму. Расследование продолжается; за информацию о тех, кто был причастен к запуску дронов, объявили даже награду в 50 тысяч фунтов стерлингов.