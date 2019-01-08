Казалось бы, Анастастия Волочкова уже не способна удивить общественность, но балерина превзошла себя.

Казалось бы, Анастастия Волочкова уже не способна удивить общественность, но балерина превзошла себя.Волочкова заявила в своем Instagram, что меняет место жительства. Балерина решила остаться на Мальдивах."Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять", – написала балерина. Волочкова добавила, что ищет местную школу для дочери Арины.Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом на берегу Индийского океана. Однако даже там балерина умудрилась сорваться из-за потока негатива в своей адрес.Волочкова радовала поклонников снимками, на которых она предстала во всей красе и оставила на себе минимум одежды. Грацию балерины оценили далеко не все.Однако на сей раз Анастасия не стала молчать и жестко ответила на критику. У знаменитости сдали нервы, и она опубликовала видеообращение к завистникам.