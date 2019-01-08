Свадьбы и уж тем более рождение каких-либо детей от Ольги Бузовой в 2019 году не стоит. О главной проблеме знаменитости высказалась потомственная ведунья Саона.

Свадьбы и уж тем более рождение каких-либо детей от Ольги Бузовой в 2019 году не стоит. О главной проблеме знаменитости высказалась .Бузова вообще никуда не торопится, считает эксперт. "У нее нет желания в целом выходить замуж и уж обременять себя детьми тем более. По характеру своему и восприятию жизни и завышенным требованиям к избраннику найти ей пару будет весьма сложно. Она никак не может выйти из "Дома-2" и начать жить полноценной жизнью, а не жизнью супер девочки из Instagram. Нормальному серьезному человеку вряд ли захочется взять в пару Ольгу. Ей необходимо для начала поменяться самой, а потом уже искать себе мужа. Но меняться она не собирается. Да, она будет приглядываться к людям. Многие конечно хотят от нее денег. Она будет бояться не попасть впросак", – заявила Саона."Да, безусловно замуж она выйдет, но не в этом году. И дети у нее будут. Сейчас она в шоке сама от себя. Ну рано или поздно она немного придет к нормальной жизни и станет воспринимать окружающую действительность в несколько ином ключе. Она перестроиться именно под того человека, кто будет с ней рядом. Хочу предостеречь Ольгу от некого контакта в следующем году. Все будет выглядеть очень заманчиво. Ей предложат поучаствовать в какой то финансовой схеме. Это будет напоминать Пирамиду. Предложат проверенные люди. Но увы, если она подпишет документы, то вероятен риск потерять огромную сумму денег. По здоровью проблем не вижу. Год пройдет под Девизом – в здоровом теле, здоровый дух", – добавила ведунья.