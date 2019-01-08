В Узбекистане подросток, шедший между рельсов в наушниках не обратил внимания на поезд. Машинист отчаянно гудел и тормозил, однако состав все равно сбил парня, скончавшегося от полученных травм на месте.

В Узбекистане подросток попал под поезд Саратов — Ургенч — Ташкент, когда шел по путям в наушниках.Инцидент произошел днем, 6 января, неподалеку от вокзала Нукуса. Машинист издали увидел подростка, идущего между рельсов и нажал на тормоз, параллельно подавая звуковые сигналы.Парень не реагировал, и локомотив, не успев снизить скорость до безопасного уровня, сбил подростка. На видео, опубликованном Телеграмм-каналом "Эхо Узбекистана" слышно, как машинист после столкновения молился.Позже выяснилось, что 17-летний парень беспечно шел в наушниках, работающих на полной громкости.Жертва аварии скончалась на месте от полученных травм.