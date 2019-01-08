Дети играли с полицейскими в веселые спортивные игры на свежем воздухе, соревновались в гонках на тюбингах, водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Полицейский Дед Мороз продолжил свое волшебное путешествие по городам Владимирской области. На этот раз сотрудники полиции привезли праздник воспитанникам Кольчугинского детского дома-интерната. Полицейские поздравили детей с Новым годом и Рождеством.В новом году в гостях у воспитанников Кольчугинского детского дома-интерната побывали заместитель начальника ОМВД - начальник ОРЛС ОМВД России по Кольчугинскому району подполковник внутренней службы Дмитрий Анатольевич Куприянов и начальник ОДН майор полиции Галина Владимировна Львова. Дети играли с полицейскими в веселые спортивные игры на свежем воздухе, соревновались в гонках на тюбингах, водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Встреча с полицейскими не оставила равнодушными ни детей, ни принимавших участие в мероприятии взрослых, и доставила всем массу положительных эмоций.На прощание сотрудники полиции пожелали детям хорошего праздничного настроения, успехов и здоровья в Новом году!