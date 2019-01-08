Немецкий полузащитник мадридского Реала Тони Кроос не смог доиграть матч 18-го тура чемпионата Испании с Реалом Сосьедад из-за травмы. На следующий день состоялось медицинское обследование футболиста, которое выявило у него серьезное повреждение.

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос не смог доиграть матч 18-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" из-за травмы. На следующий день состоялось медицинское обследование футболиста, которое выявило у него серьезное повреждение.Как сообщает официальный сайт "сливочных", у Крооса диагностировали надрыв мышечного сухожилия аддуктора левой ноги. О сроках восстановления 29-летнего полузащитника "Реала" пока ничего не известно.Напомним, что мадридская команда уступила "Сосьедаду" со счетом 0:2. Кроос покинул поле на 80-й минуте матча из-за травмы.