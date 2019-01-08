Лондонский Челси заинтересован в услугах аргентинского полузащитника санкт-петербургского Зенита Леандро Паредеса. Трансфер может состояться уже в ближайшее время.

Лондонский "Челси" заинтересован в услугах аргентинского полузащитника санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредеса. Трансфер может состояться уже в ближайшее время.Как сообщает ТАСС со ссылкой на британский телеканал Sky Sports, аристократы рассчитывают купить 24-летнего аргентинца на замену испанцу Сеску Фабрегасу, который в свою очередь скоро перейдет в "Монако".Отметим, что ранее Паредесом также интеерсовались итальянский "Милан", французский "Пари-Сен Жермен" и аргентинский "Бока Хуниорс". При этом "Челси" продолжает вести переговоры с полузащитником итальянского "Кальяри" Николо Бареллой.Напомним, Паредес пополнил состав "Зенита" в июле 2017 года, когда перешел из итальянской "Ромы".