Новогодние праздники подходят к концу, а звездные скандалы и не думают идти на спад. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 января 2019 года.

Новогодние праздники подходят к концу, а звездные скандалы и не думают идти на спад. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 января 2019 года.О романтических похождениях Иосифа Кобзона слагают легенды. Однако мало кто знает, из-за чего рухнул брак мэтра отечественной сцены с Людмилой Гурченко.В Люсю Гурченко Иосиф Кобзон влюбился мгновенно. Пара съехалась и не знала бед, но лишь до определенного момента.Пока актрису Кристину Асмус мучают вопросы, какие места посетить в Дубае, Гарик Харламов удивляет поклонников странными размышлениями.Юморист Гарик Харламов всегда готов посмеяться над собой и своей профессиональной деятельностью. Комикс доказал это свежим постом в своем Instagram.Харламов опубликовал картинку с подписью: "Никогда не сдавайся. Позорься до конца". По словам Гарика, это девиз некоторых его выступлений. Поклонники оценили самоиронию кумира.Ляйсан Утяшева дала повод для бурных обсуждений. Поклонники уверены, что знаменитость ждет пополнение.Подписчики и раньше предполагали, что Ляйсан беременна. Поводом для этого стал живот, который, по мнению пользователей Сети, на каждом снимке в Instagram прикрывает звезда.С певцом Криса Кельми простились, как это и планировалось, в закрытом режиме. На похоронах было не больше двадцати человек.Кельми проводили в последний путь на Никольском кладбище Москвы. На церемонии прощания присутствовали только самые близкие люди.Были жена, сын Кристиан и двое братьев. В целом было около двадцати человек.Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко задумалась о том, чтобы стать мамой во второй раз. Девушка проговорилась, что ее пятимесячная дочка Милана готова стать старшей сестренкой.Костенко призналась, что "очень скучает по животику". Девушка хочет еще раз пережить эмоции, связанные с беременностью.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 января 2019 года, читайте в и специальных .