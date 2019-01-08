Телеведущая Дана Борисова перед новогодними праздниками стала героиней передачи Давай поженимся. Студию звезда покинула в компании 37-летнего банкира Владимира.

Телеведущая Дана Борисова перед новогодними праздниками стала героиней передачи "Давай поженимся". Студию звезда покинула в компании 37-летнего банкира Владимира.Поклонники часто интересовались у Борисовой, как сложились ее отношения с банкиром. Телеведущая подтвердила, что они по-прежнему общаются.Более того, ухажер не обманул ее насчет зарплаты. Владимир предъявил Дане справку 2-НДФЛ, в которой была указана сумма четыреста тысяч рублей в месяц."Но ведь в этом деле важно, чтобы я сама действительно захотела кому-то довериться и рискнуть, но пока боюсь. А вы, девочки, что думаете по этому поводу" – поинтересовалась Борисова у подписчиц. "Не ошибается тот, кто нечего не делает", – точно подметила одна из девушек.Ранее сообщалось, что смерть Криса Кельми потрясла многих коллег по цеху. Певца почтили многие знаменитости.Так, Дана Борисова поделилась в своем Instagram видео, которое сделала год назад на Самуи. На кадрах видно, что рядом с телеведущей сидит Кельми.Артисты поздравляют владельца сети реабилитационных центров с днем рождения. Судя по кадрам, состояние артиста тогда было далеко не самым лучшим.