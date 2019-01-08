Третий день подряд рубль укрепляет свои позиции по отношению к доллару и евро. Эксперты объясняют это растущими ценами на нефть и высоким спросом на активы развивающихся рынков.

Третий день подряд рубль укрепляет свои позиции по отношению к доллару и евро. Эксперты объясняют это растущими ценами на нефть и спросом на активы развивающихся рынков.Так, во вторник на "Московской бирже" доллар и евро торговались на минимальных с 18—19 декабря прошлого года отметках. По состоянию на 15.00 по Москве 8 января курс доллара США составил 66,99 рубля, что на 75 копеек ниже, чем во время предыдущих торгов. Евро стоил 76,79 рубля, опустившись на 50,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины также снизилась и составила 71,40 рубля (-64 копейки).Укрепление рубля, прежде всего, связано с продолжающимся ростом мировых цен на нефть. Второй важный фактор — наблюдаемая у инвесторов активизация спроса на рисковые активы."Российский рубль продолжает отыгрывать декабрьские потери. Пока на рынке нет большинства инвесторов, поэтому биржевые колебания выглядят столь значительными", — полагает директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев, которого цитирует "Интерфакс".Аналитики из инвестгруппы "Финам" отмечают, что рубль укрепляется из-за отсутствия санкционной риторики со стороны Америки — в США сейчас больше заняты решением бюджетного вопроса. А положительные новости из Пекина по поводу торговых переговоров станут толчком для дальнейшего роста нефтяных котировок.