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<a href="http://33live.ru/novosti/08-01-2019-rublev-startoval-s-pobedy-na-tennisnom-turnire-v-sidnee.html" target="_blank">Рублев стартовал с победы на теннисном турнире в Сиднее</a> - Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге турнира ATP в австралийском Сиднее сумел обыграть француза Люку Пуя, посеянного под шестым номером. Для этого россиянину понадобилось провести два сета, в которых он оказался сильнее соперника со сетом 6:2, 6:3.