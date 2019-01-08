В Торрансе (США, штат Калифорния) в возрасте 82 лет скончался один из любимейших актеров Квентина Тарантино – Роберт Рут.

В Торрансе (США, штат Калифорния) в возрасте 82 лет скончался один из любимейших актеров Квентина Тарантино – Роберт Рут. Он прославился участием в таких фильмах Тарантино, как "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво". Также он известен ролями в лентах "Поймай меня, если сможешь", "Рокки" и сериале "Все любят Рэймонда".Причина смерти – осложнения после пневмонии, передает РИА Новости.