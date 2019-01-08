Gолицейские установили, что житель Новой Москвы систематически за вознаграждение предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для потребления запрещенных средств...

Оперативники МО МВД России «Куриловское» г. Москвы ликвидировали притон для потребления наркотических средств.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что 43-летний местный житель Новой Москвы систематически за вознаграждение предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ. В ходе обследования жилого помещения оперативниками обнаружена и изъята пластиковая бутылка с фольгой, на поверхности которой, согласно результатам исследования, сотрудниками ЭКЦ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, обнаружены следы наркотического средства.Дознанием МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999)010-51-79