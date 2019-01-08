Россияне Игорь и Ирина Битковы рассказали на пресс-конференции в Гватемале о том, как они пострадали от проекта CICIG (Международная комиссия против безнаказанности).

Россияне Игорь и Ирина Битковы рассказали на пресс-конференции в Гватемале о том, как они "пострадали" от проекта CICIG (Международная комиссия против безнаказанности). Выступить по поводу прекращения мандата комиссии россиян пригласил президент Гватемалы Джимми Моралес. У властей страны давно есть разногласия по поводу комиссии: так, ранее глава МИД страны Сандра Ховель сообщила в ООН, что страна прекращает реализацию CICIG как проекта, нарушающего права человека.В конце декабря 2018 года Игорь Битков, бывший владелец Северо-Западной лесопромышленной компании, был приговорен к 7 годам тюрьмы по обвинению в использовании поддельных документов. Одним из инициаторов преследования россиянина был CICIG, передает РИА Новости. Претензии к Битковым имел банк ВТБ.Ирина Биткова утверждает, что их семья, которую она называет "мигрантами" и "политическими беженцами", сильно пострадала от CICIG. Их преследовали в Гватемале, причем Биткова увидела в этом "руку Москвы". Она также обвинила CICIG в том, что ее трехлетний сын Владимир был отправлен в интернат, где приобрел серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, по мнению Битковой, CICIG якобы добилась тюремного заключения для дочери Битковых, Анастасии. Ирина Биткова сказала, что заключение было противопоказано девушке и привело к проблемам со здоровьем. Игорь Битков, в свою очередь, сообщил о том, что CICIG нарушает права гватемальцев и законы их страны.Джимми Моралес также обвинил комиссию в пристрастном и выборочном правосудии. По словам президента, CICIG применяла пытки в отношении гватемальцев. Иногда это кончалось смертью. Моралес призвал прокуратуру расследовать эти случаи и назвал поведение CICIG недопустимым.Супруги Битковы и их дочь Анастасия были задержаны в Гватемале в 2015 году. Их обвинили в использовании поддельных документов и приговорили к длительному заключению. В 2018 году конституционный суд Гватемалы решил пересмотреть дело россиян. В начале декабря слушания были возобновлены.CICIG действует в Гватемале более 10 лет. Уже не первый месяц длится конфликт комиссии с Моралесом, который обвинил ее в терроре. В августе генеральная прокуратура Гватемалы и CICIG запросили у верховного суда право на начало следствия против Моралеса. Его и еще одного депутата подозревают в махинациях на выборах. В сентябре Моралес запретил въезд в Гватемалу главе CICIG — Ивану Веласкесу. Затем это решение было отменено уголовным судом.