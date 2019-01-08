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<a href="http://33live.ru/novosti/08-01-2019-svinyu-iz-pervogo-kanala-lishili-zarplaty.html" target="_blank">Свинью из Первого канала лишили зарплаты</a> - Звезда программы Спокойной ночи, малыши! поросенок Хрюша поделился откровениями о личной жизни и профессиональной деятельности. Персонаж рассказал, почему ему не платят деньги за работу.