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<a href="http://33live.ru/novosti/08-01-2019-tennisistka-blinkova-vyshla-vo-vtoroj-krug-turnira-v-xobarte.html" target="_blank">Теннисистка Блинкова вышла во второй круг турнира в Хобарте</a> - Россиянка Анна Блинкова в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Хобарте встречалась с представительницей Китая Чжан Шуай, посеянной под третьим номером. Теннисистка из России сумела добиться победы в трех партиях со счетом 6:2, 0:6, 6:2.