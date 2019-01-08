Главный тренер московского Спартак Олег Кононов объяснил причину ухода из клуба полузащитника Александра Самедова. По словам наставника красно-белых, на позицию 34-летнего хавбека в команде наигрываются перспективные молодые футболисты.

Главный тренер московского "Спартак" Олег Кононов объяснил причину ухода из клуба полузащитника Александра Самедова. По словам наставника красно-белых, на позицию 34-летнего хавбека в команде наигрываются перспективные молодые футболисты."На его позиции у нас есть молодые перспективные игроки. В то же время Александр еще хочет играть, и, как я понимаю, играть регулярно", – цитирует Кононова официальный сайт "Спартака".Также он заявил, что футболист находится не в том возрасте, чтобы ждать своего шанса на скамейке запасных. "При этом в другом клубе, где не так велика конкуренция, Самедов вполне может выходить в стартовом составе", – добавил Кононов.Напомним, что ранее столичный клуб и 34-летний полузащитник по обоюдному согласию договорились о расторжении действующего контракта. Профессиональную карьеру Самедов продолжит в "Крыльях Советов" из Самары.