Известный хоккейный специалист Владимир Крикунов, ныне возглавляющий московское Динамо, вышел на первое место в истории отечественных чемпионатов по количеству проведенных матчей в качестве тренера.

Известный хоккейный специалист Владимир Крикунов, ныне возглавляющий московское "Динамо", вышел на первое место в истории отечественных чемпионатов по количеству проведенных матчей в качестве тренера.Как сообщает пресс-служба КХЛ, Крикунов обошел предыдущего рекордсмена Валерия Белоусова. Отмечается, что достижение было установлено 6 января в матче "бело-голубых" против рижского "Динамо" (1:2 ОТ). Для Крикунова эта встреча стала 1303-й в высшей лиге отечественных чемпионатов. У Белоусова было 1302.Кроме них за всю истории советского и российского хоккея только три тренера провели более 1000 матчей: Виктор Тихонов, Зинэтула Билялетдинов и Геннадий Цыгуров.