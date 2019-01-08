Инцидент произошел в Анкоридже, городе, расположенном на Аляске. В местную больницу, воспользовавшись открытыми дверями, забрел лось, пощипал растения в вестибюле и самостоятельно покинул здание.

В сети стремительно набирает популярность видео с лосем, снятое сотрудницей больницы на Аляске.Инцидент произошел в городе Анкоридже, когда в местное медицинское учреждение, воспользовавшись открытыми дверями, забрел лось.Животное невозмутимо пощипало растения в вестибюле, осмотрелось, а затем спокойно покинуло здание."Не думала, что у нас заведется домашний лось!" — прокомментировала событие сотрудница больницы Стефани Хаптон.Между тем, в холодную пору лоси на Аляске нередко забредают к людям в поисках укрытий. Несколько лет назад в том же городе в больницу заходил другой лось. В тот раз охранникам пришлось его прогонять.