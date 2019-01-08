Оказалось, что в ночь на Рождество подросток обокрал магазин

Оказалось, что в ночь на Рождество подросток обокрал магазинПолицейские в Костроме раскрыли кражу товаров из магазина, а заодно разыскали пропавшего подростка, сообщает управление МВД России по Костромской области.5 января в полицию обратились сотрудники социально-реабилитационного центра, откуда сбежал 15-летний подросток. Двое суток спустя его обнаружили в одном из торговых центров города.Оказалось, что в ночь на Рождество юноша отжал автоматические двери магазина, а затем похитил бутылку спиртного, закуску и бытовую химию. Молодой человек выпил и закусил прямо в магазине, затем собрал в рюкзак остальные вещи и направился к выходу. Там его уже ждали полицейские и охранники, прибывшие по сигналу тревожных датчиков.Сейчас по факту кражи проводится проверка.