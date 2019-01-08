Принято решение о привлечении сил муниципальных учреждений города

Принято решение о привлечении сил муниципальных учреждений городаГлава администрации Костромы Алексей Смирнов 7 января проверил работу офиса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и мусоросортировочного комплекса, сообщает пресс-служба муниципалитета.На совещании обсуждалась ситуация с вывозом мусора с контейнерных площадок в Костроме. Региональный оператор пообещал с 7 января вывести дополнительно шесть единиц техники, а с 8 января — еще три единицы. Кроме этого, принято решение о привлечении сил муниципальных учреждений города.Алексей Смирнов поручил наладить работу по вывозу мусора в кратчайшие сроки. График работы техники, полигона и мусоросортировочного комплекса изменился, теперь отходы вывозятся и принимаются с 6:00 до 20:00 ежедневно.