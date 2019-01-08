В Санкт-Петербурге почти 500 жилых и нежилых зданий Невского района перевели на резервную схему отопления из-за прорыва теплотрассы. Два человека получили ожоги.

В Санкт-Петербурге почти 500 жилых и нежилых зданий Невского района перевели на резервную схему отопления из-за прорыва теплотрассы.Авария произошла этим утром на проспекте Большевиков. Дорогу залило кипятком. Два человека получили ожоги, так как пытались добраться до своих машин через поток горячей воды. Их доставили в больницу, передает телеканал "Россия 24".В настоящее время аварийный участок перекрыли. Идут ремонтные работы."На период проведения ремонтных работ в 485 зданиях горячее водоснабжение будет обеспечиваться в полном объеме, теплоснабжение — по резервной схеме", — сообщили в пресс-службе компании "Теплосеть Петербурга".