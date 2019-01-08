Из подвала Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Петрова в Петербурге (поселок Песочный) спасена енотовидная собака.

Из подвала Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Петрова в Петербурге (поселок Песочный) спасена енотовидная собака. Животное, находившееся в подвале, было травмировано, передает ТАСС.Спасением занимались волонтеры из службы "Кошкиспас". В настоящее время енотовидная собака помещена в центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". 8 января хищника осмотрит хирург.Спасатели считают, что енотовидная собака не была домашней и обитала на улице.Второе название этого животного — енотовидная уссурийская лиса. Это всеядный хищник семейства псовых.