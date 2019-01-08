В Вулверхэмптоне завершился матч 1/32 финала Кубка Англии между местной одноименной командой и Ливерпулем. Хозяева поля добились сенсационной победы со счетом 2:1, выбив фаворита турнира на столь ранней стадии. Это поражение стало для красных вторым подряд.

В Вулверхэмптоне завершился матч 1/32 финала Кубка Англии между местной одноименной командой и "Ливерпулем". Хозяева поля добились сенсационной победы со счетом 2:1, выбив фаворита турнира на столь ранней стадии. Это поражение стало для "красных" вторым подряд.Счет в этой встрече был открыт на 38-й минуте первого тайма, когда форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес убежал к воротам Симона Миньоле и послал мяч в дальний угол.После перерыва Дивок Ориги отыграл гол, однако Рубен Невеш дальним ударом вновь вывел хозяев поля вперед. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп после этого вынужден был выпустить на поле Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. Но даже они не смогли ничего поделать с обороной хозяев поля.Соперник "Вулверхэмптона" по 1/16 финала Кубка Англии определится после жеребьевки.