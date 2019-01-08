В Йемене удалось заснять на видео уничтожение боевой машины. Как утверждают повстанцы-хуситы, это американский танк M60 в модификации A3. Подобные машины давно сняты с производства, но все еще встречаются в некоторых армиях.

В Йемене удалось заснять на видео уничтожение боевой машины. Как утверждают повстанцы-хуситы, это американский танк M60 в модификации A3. Подобные машины давно сняты с производства, но все еще встречаются в некоторых армиях.Saudi army M60A3 explode as a result of Houthi fire. pic.twitter.com/jNmSzH1IjX— Yemen Observer (@YemeniObserv) 6 января 2019 г.На самом видео нельзя рассмотреть, что за машина была уничтожена. Хорошо видно только пожар. Вероятно, горят пороховые заряды в боеукладке танка, а потом мощный взрыв – детонация снарядов.M60 разработан в США в конце пятидесятых годов прошлого века. Однако эту боевую машину несколько раз модернизировали. В частности, версия А3 появилась в восьмидесятых годах.По данным из открытых источников, танками M60A3 вооружены как армия Йемена, так и повстанцы. Помимо них, подобные бронемашины используют вооруженные силы Саудовской Аравии, которые вошли в страну в 2015 году.