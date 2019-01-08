Президент России Владимир Путин не остался равнодушным в расстроенному ребенку во время своего визита в Санкт-Петербург. Покидая Петропавловскую крепость, глава государства вышел из автомобиля президентского кортежа, чтобы успокоить расплакавшуюся девочку.

Президент России Владимир Путин не остался равнодушным в расстроенному ребенку во время своего визита в Санкт-Петербург. Покидая Петропавловскую крепость, глава государства вышел из автомобиля президентского кортежа, чтобы успокоить расплакавшуюся девочку.Ребенок расплакался прямо возле президентского кортежа. Девочка увидела, что Путин уже сел в автомобиль и собирается уезжать.Она расстроилась из-за того, что не успела сфотографироваться с президентом. На радость юной горожанке Путин увидел ее реакцию и вышел из автомобиля."Не плачь, чего ты заплакала?" – поинтересовался президент. После нескольких снимков президент вернулся в машину.Ранее Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик с маленькой девочкой-хоккеисткой, которая рассыпалась в благодарности Путину. Ребенок рассказал, что президент погрел ей руки и пообещал исполнить желание.Ролик вызвал волну негодования у многих украинцев, которые стали обвинять Путина в постановочном сюжете. "Как обрыдло это пропагандистское шоу, просто противно слушать и смотреть", "Я уже плачу от умиления каждый день по восемь раз!" – стали брюзжать желчью жители Незалежной в Twitter.