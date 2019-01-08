Дональд Трамп не может найти нового главу Пентагона. Об этом сообщает газета Politico. Как минимум два кандидата уже отказались занять эту должность.

Дональд Трамп не может найти нового главу Пентагона. Об этом сообщает газета Politico. Как минимум два кандидата уже отказались занять эту должность.Также президент США планирует выступить с телеобращением к нации. Белый дом уже обратился к ведущим каналам с просьбой выдать его в прайм-тайм.Трамп намерен объяснить свою позицию по шатдауну, передает телеканал "Россия 24". С 22 декабря в Штатах частично не работает правительство. 800 тысяч бюджетников находятся в неоплачиваемом отпуске. Все из-за того, что демократы не дали разрешение потратить почти шесть миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Ранее Трамп обещал из-за этого ввести в США режим чрезвычайного положения. Юристы Белого дома сейчас изучают, насколько это соответствует закону.