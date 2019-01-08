О романтических похождениях Иосифа Кобзона слагают легенды. Однако мало кто знает, из-за чего рухнул брат мэтра отечественной сцены с Людмилой Гурченко.

О романтических похождениях Иосифа Кобзона слагают легенды. Однако мало кто знает, из-за чего рухнул брат мэтра отечественной сцены с Людмилой Гурченко.В Люсю Гурченко Иосиф Кобзон влюбился мгновенно. Пара съехалась и не знала бед, но лишь до определенного момента.Однажды Иосиф Давыдович изменил жене с ее лучшей подругой – Татьяной Бестаевой. Это случилось, когда Люся уехала на съемки, а с дочкой попросила посидеть Таню.Кобзон и Бестаева отправились отмечать Новый год в Дом композиторов в Рузу. Людмиле Гурченко все рассказали, пишет "Экспресс газетаПосле этого Людмила Марковна лишь одной телеграммой для мужа: "Горбатого могила исправит. Косточка". "Каким был, таким и останусь. Горбатый", – ответил Кобзон.Ранее сообщалось, что в новогоднем выпуске программы "Привет, Андрей!" Игорь Крутой вспомнил, что перед смертью Иосиф Давыдович пообещал ему, что в 2018 тоже постарается быть на праздничном мероприятии. Это признание растрогало певца Николая Баскова.