В Австрии и немецкой Баварии прошли сильнейшие снегопады. Погибли по меньшей мере девять человек.

В Австрии и немецкой Баварии прошли сильнейшие снегопады. Погибли по меньшей мере девять человек.В Австрии пришлось эвакуировать горнолыжный курорт Хохкар: власти опасаются схода лавин и повторения катастрофы 1999 года, произошедшей в Гальтюре. Тогда лавина накрыла целую коммуну: погиб 31 человек.В районе Мисбах (Германия, Баварские Альпы) объявлен режим ЧС.Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни снегопады не утихнут, передает ТАСС. Толщина снега может достигнуть двух метров, что создаст угрозу обрушения зданий.