Жители владимирского Струнина сегодня посчитали важным напомнить о себе. Они вышли на митинг, чтобы обратиться к местным чиновникам с требованием выполнить поручение президента — отремонтировать, а не закрыть или перепрофилировать местную больницу. Митингов в Струнине не было последние лет 100. Тихий городок во Владимирской области с населением, меньшим, чем в рядовом столичном микрорайоне. Но уж если это население вышло на площадь и развернуло плакаты — значит, допекли.

Жители владимирского Струнина сегодня посчитали важным напомнить о себе. Они вышли на митинг, чтобы обратиться к местным чиновникам с требованием выполнить поручение президента — отремонтировать, а не закрыть или перепрофилировать местную больницу. Митингов в Струнине не было последние лет 100. Тихий городок во Владимирской области с населением, меньшим, чем в рядовом столичном микрорайоне. Но уж если это население вышло на площадь и развернуло плакаты — значит, допекли."Мы просим: оставьте нам нашу больницу, оставьте то, что у нас есть, помогите нам! Уж если не выполняют поручение президента, а это последняя надежда была у нас! Мы требуем, чтобы эти поручения были исполнены в полном объеме! Это безобразие!" — требовали струнинцы на митинге.Больница в Струнине более 120 лет обслуживала все окрестные районы, но за последние годы лишилась основных отделений, прачечной и даже пищеблока. Когда закрыли кожное и психиатрическое отделения, местные жители попросили президента о помощи. Владимир Путин поручил администрации Владимирской области отремонтировать и оснастить больницу новейшим оборудованием.Бывший главврач больницы Олег Аристархов говорит, что струнинцы рады и благодарны президенту за то что отремонтировали дерматовенерологический корпус. "Но проблема в том, что наш департамент здравоохранения не хочет открывать здесь именно дерматовенерологическое отделение. И говорят, что это не нарушение поручений президента. Нарушение!" — считает медик.О проведенных работах чиновники были обязаны отчитаться еще 31 декабря прошлого года. Однако выполнение поручений президента было сорвано администрацией губернатора Владимира Сипягина. Председатель вневедомственной комиссии по здравоохранению города Струнино Ирина Бандалак рассказывает: "За нами находится психиатрическое отделение, оно отремонтировано, но до сих пор не открыто. Пошел уже третий месяц. И там нет новейшего оборудования, которым президент поручал оснастить это отделение!"На митинге жители прямо говорили о саботаже. Так, в одном из отремонтированных отделений планировалось открыть... хоспис. Тем временем тысячи пациентов остались без медицинской помощи. Даже обладатели онкологических диагнозов вынуждены вставать в 5 утра и ехать в областной центр на обследование. При этом направления на МРТ нельзя добиться и за полгода. На митинг не явились ни представители департамента здравоохранения, ни представители областной администрации. В пресс-службе губернатора Сипягина заявили, что чиновникам не о чем говорить с митингующими. Мол, встреча с жителями Струнина проводилась перед Новым годом, и о чем говорить на январском митинге, в администрации даже не представляют.После предыдущего сюжета "Вестей" о срыве выполнения поручений президента в Струнине и Владимире началась проверка Следственного Комитета РФ. Результаты работы следователей будут обнародованы в ближайшее время.