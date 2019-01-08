По мнению местных жителей, поручений Президента РФ не выполняются

По мнению местных жителей, поручений Президента РФ не выполняютсяИнициативная группа жителей Струнино 8 января провела санкционированный митинг, на котором в очередной раз потребовала сохранить местную больницу, сообщает издание .Люди вышли на улицу с плакатами «Поручения Президента РФ не исполняются!», «Сохраните больницу для народа», «Требуем исполнения дорожной карты и протокола» и другими. В митинге приняли участие около 100 человек. По словам представителей инициативной группы, которые приводятся в сообщении, люди на прямой линии с Владимиром Путиным просили оставить больницу в городе, а выполнение поручений президента свелось лишь к ремонту зданий.«Вот сейчас уже месяц простаивают отремонтированные здания в больничном городке, и никто не знает, когда там начнут принимать больных, и уже люди задают вопросы, а не продадут ли эти отремонтированные здания под другие нужды», — цитирует издание представителей инициативной группы.Напомним, что жители Струнино обращались на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным. Они пожаловались на закрытие отделения больницы и сообщили, что приходится ездить по полчаса на электричке, чтобы попасть к врачам в городе Александрове. Президент поручил организовать капитальный ремонт и оснастить больницу современным медоборудованием.Ранее губернатор Владимир Сипягин создал рабочую группу, которая должна раз в неделю мониторить ход ремонта больницы. В группу вошли руководитель облздрава, президент врачебной палаты региона, руководители подразделений Белого дома, а также представители администрации Струнино, Александровского района и общественники.