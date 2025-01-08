Восемь из 90 победителей лотереи "Новогодний миллиард" оформили выигрыши.

Восемь из 90 лотерейных миллионеров из числа победителей "Новогоднего миллиарда"-2025 за первую неделю января оформили выигрыши, еще 21 человек обратились в лотерейный центр и планируют поездку в Москву, либо направят документы почтовой службой, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото"."Согласно статистике "Столото", в среднем в первую неделю января крупные выигрыши оформляет 14% победителей, во вторую неделю – 12%, в третью – 17%, в четвертую – 9%. В целом большинство победителей "Новогоднего миллиарда" обращается за оформлением выигрыша в течение первого месяца после розыгрыша. Динамика обращений в среднем в течение последних лет выглядит так: в течение первого месяца 2024 года выигрыши оформили 64 из 87 (73%) лотерейных миллионеров "Новогоднего миллиарда", в 2023 году – 50 из 75 (67%), а в 2022 году – 34 из 52 (66%)", - пояснили в компании.Там отметили, что выигравший в новогоднем розыгрыше миллиард рублей, за оформлением пока не обратился, но информацию победителю уже отправили, в том числе через смс-сообщение на номер, на который был зарегистрирован личный кабинет и приобретен билет.Также стало известно, что билет, выигравший 1 миллиард рублей, был приобретен 30 ноября 2024 года на сайте "Столото" с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области. Билет, оказавшийся выигрышным, был куплен отдельно, не в составе электронного подарочного набора.По итогам "Новогоднего миллиарда"-2025 выигрышными стали 11 920 044 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 3 652 173 987 рублей – это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей.Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ.