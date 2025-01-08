Как сообщают в прокуратуре, в одном из лечебных учреждений психиатрического профиля во Владимире обнаружили нарушения. Среди них – плохое состояние внутренних помещений, например,

Как сообщают в прокуратуре, в одном из лечебных учреждений психиатрического профиля во Владимире обнаружили нарушения. Среди них – плохое состояние внутренних помещений, например, дефекты покрытия пола и стен в коридоре. В душевых и санитарной комнате прокуроры увидели разрушенную плитку и следы протечек. Из пресс-релиза прокуратуры области Кроме того, в укладах для экстренной медицинской помощи обнаружены