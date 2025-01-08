Жители деревни Песочной не имели нормальной дороги. Вариантов проехать в свой населенный пункт у них было два – оба пути неофициальные. Люди регулярно обращались в администрацию, но

Жители деревни Песочной не имели нормальной дороги. Вариантов проехать в свой населенный пункт у них было два – оба пути неофициальные. Люди регулярно обращались в администрацию, но вопрос так и не решался. Как объяснили в прокуратуре области, один из неофициальных путей лежал через соседнюю деревню Перематкино – нужно было проехать по стихийному мосту, который находился