С начала текущего года во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ сократился на 30,6%.

С начала текущего года во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ сократился на 30,6%. Об этом рассказала регионального управления Роспотребнадзора.Так, в первую неделю 2025 года за медпомощью обратились 5887 жителей области, имеющих признаки ОРВИ. Во Владимире врачи зафиксировали 2572 человека.«В сравнении с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости во всех возрастных группах», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.