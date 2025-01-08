В Вязниках отпраздновали 90-летие знаменитого космонавта, дважды Героя Советского Союза Валерия Кубасова.

В Вязниках отпраздновали 90-летие знаменитого космонавта, дважды Героя Советского Союза Валерия Кубасова. Об этом в своём рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Как отметил руководитель региона, Валерий Николаевич – гордость и слава нашей страны. Его жизнь – пример для подражания.«Уверен, среди сегодняшних школьников есть новые Гагарины и Кубасовы. Наша задача – помочь им раскрыть и реализовать свой потенциал», - написал Александр Авдеев и поблагодарил коллективы СОШ №2 и №9 за организацию мероприятий.