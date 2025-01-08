Заместитель губернатора Владимир Куимов сделал настоящее чудо для 10-летней Валерии. Девочка написала свою мечту на сайте акции «Елка желаний». Школьница очень хотела получить графический

Заместитель губернатора Владимир Куимов сделал настоящее чудо для 10-летней Валерии. Девочка написала свою мечту на сайте акции «Елка желаний». Школьница очень хотела получить графический планшет. Шарик с этим желанием снял с елки Владимир Куимов. Подарок замгубернатора передал школьнице в Рождество. Владимир Куимов, заместитель губернатора области Я с огромным удовольствием это сделал. Пусть Валерия развивает свои