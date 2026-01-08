Сильный снегопад и метель обрушатся на столицу, а затем и на близлежащие регионы, включая Владимирскую область 8 января, сообщают синоптики. Циклон «Фрэнсис» принесет рекордные 33 мм осадков

Сильный снегопад и метель обрушатся на столицу, а затем и на близлежащие регионы, включая Владимирскую область 8 января, сообщают синоптики. Циклон «Фрэнсис» принесет рекордные 33 мм осадков за сутки, из-за чего сугробы вырастут до полуметра, на дорогах будет гололед и плохая видимость. Однако пик урагана ожидается 9 января. «Суточный рекорд осадков 1976 года со значением