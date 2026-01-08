Городские службы бросили все силы на борьбу со стихией.

Владимир погрузился в снежную бурю — непогода задержится в городе еще на несколько дней, а самый сильный снегопад прогнозируют уже завтра, 9 января. бросили все силы на борьбу со стихией.На улицах Владимира сейчас работают 100 единиц спецтехники и 140 сотрудников ручной уборки.МКУ «Центр управления городскими дорогами» в первую очередь расчищает магистрали и маршруты общественного транспорта — это позволяет сохранить движение автобусов и троллейбусов. МКУ «Зелёный город» занимается уборкой парков и скверов — чтобы горожане могли гулять, несмотря на непогоду.Управляющие компании отвечают за уборку дворов многоквартирных домов.Собственники и арендаторы коммерческих объектов (торговых центров, магазинов, офисов и предприятий) обязаны расчищать прилегающие к ним территории.